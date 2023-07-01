Депутату Алєксєєву не змогли обрати запобіжний захід, він не прийшов до суду

Суд відклав розгляд клопотання на 3 липня.

Фото: Слово і Діло

Личаківський районний суд м. Львова не обрав запобіжний захід народному депутату Сергію Алєксєєву, якого підозрюють у шахрайстві. Він не з'явився до суду. Про це повідомляє пресслужба суду.

"У звʼязку з неявкою на судове засідання підозрюваного слідчий суддя відклав розгляд клопотання на 3 липня 2023 року, об 11 годині", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що СБУ та Офіс Генпрокурора повідомили про викриття народного депутата, який за 50 тисяч доларів обіцяв іноземцю уникнути екстрадиції. Мова йшла про Сергія Алексєєва, депутата від партії "Європейська солідарність". Інформацію пітвердили у самій партії.

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