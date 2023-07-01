Іспанія виділить 55 млн євро на школи і підтримку малого та середнього бізнесу в Україні

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес зазначив, що відбудова потребуватиме часу і інвестицій і Іспанія підтримує Україну у цьому процесі.

Фото: ВРУ

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час виступу у Верховній Раді анонсував виділення Україні пакету допомоги на 55 млн євро, основні кошти будуть виділені через Світовий банк.

"Сьогодні моя країна, Іспанія, вирішила виділити додаткові 55 млн євро, в тому числі 51 млн євро через Світовий банк для фінансування малого та середнього бізнесу в Україні", – сказав Санчес.

Ще 4 млн євро, за його словами, буде виділено через програму розвитку ООН для створення в Україні шкіл з "зеленими" та стійкими енергосистемами.

Він наголосив, що відбудова потребуватиме часу і інвестицій і Іспанія підтримує Україну у цьому процесі. Санчес зазначив, що в окремих сферах, як от залізниця, іспанські компанії мають ноу-хау, які стануть у нагоді.

"Іспанський уряд підтримає фінансування для адаптації та модернізації інфраструктури у вашій країні. Однак ми розуміємо, що відбудова і процвітання настануть якщо тільки буде досягнуто умов тривалої безпеки" – заявив Санчес.

Нагадаємо, що Санчес приїхав до України 1 липня. Разом з Президентом Володимиром Зеленським вони ухвалили спільну декларацію.

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