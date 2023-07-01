Испания выделит 55 млн евро на школы и поддержку малого и среднего бизнеса в Украине

Премьер-министр Испании Педро Санчес отметил, что восстановление потребует времени и инвестиций и Испания поддерживает Украину в этом процессе.

Фото: ВРУ

Премьер-министр Испании Педро Санчес во время выступления в Верховной Раде анонсировал выделение Украине пакета помощи на 55 млн евро, основные средства будут выделены через Всемирный банк.

"Сегодня моя страна, Испания, решила выделить дополнительные 55 млн евро, в том числе 51 млн евро через Всемирный банк для финансирования малого и среднего бизнеса в Украине", – сказал Санчес.

Еще 4 млн евро, по его словам, будет выделено через программу развития ООН для создания в Украине школ с "зелеными" и устойчивыми энергосистемами.

Он отметил, что восстановление потребует времени и инвестиций и Испания поддерживает Украину в этом процессе. Санчес отметил, что в отдельных сферах, таких как железная дорога, испанские компании имеют ноу-хау, которые пригодятся.

"Испанское правительство поддержит финансирование для адаптации и модернизации инфраструктуры в вашей стране. Однако мы понимаем, что восстановление и процветание наступят если только будут достигнуты условия длительной безопасности", – заявил Санчес.

Напомним, что Санчес приехал в Украину 1 июля. Вместе с Президентом Владимиром Зеленским они приняли общую декларацию.

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