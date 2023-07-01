Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Рада поддержала законопроект о безвозмездном проживании во временном жилье для определенных категорий ВПЛ до конца войны

Депутаты поддержали в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность проживания во временном жилье для отдельных категорий внутренне перемещенных лиц до завершения военного положения.

Рада увеличила штраф за найм иностранцев без разрешения на работу

Депутаты одобрили во втором чтении и в целом законопроект об увеличении штрафа для компаний, нанимающих иностранцев без оформления разрешения на работу.

Помощник судьи похитил электронный ключ судьи, подделал решение суда и отдал его истцу в обмен на деньги

Скандал в Очаковском суде Николаевской области.

Рада разрешила передачу данных пациентов из системы здравоохранения с ограничениями: куда и с какой целью

Закон предусматривает передачу персональных данных пациентов из электронной системы здравоохранения (кроме медицинской информации) в Единый государственный демографический реестр, Государственный реестр актов гражданского состояния граждан и/или Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков с целью проведения сверки информации о пациентах.

Объявлен конкурс на должности прокуроров Офиса Генерального прокурора – известны условия

В конкурсе на 56 вакантных должностей смогут принять участие только действующие прокуроры.

  1. В Украине

Продолжение санкционного давления на рф и поддержка Украины на пути в ЕС и НАТО: Зеленский и премьер Испании приняли совместную декларацию

16:12, 1 июля 2023
Испания подтверждает свою непоколебимую приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ
Продолжение санкционного давления на рф и поддержка Украины на пути в ЕС и НАТО: Зеленский и премьер Испании приняли совместную декларацию
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом в субботу, 1 июля, в Киеве.

Санчес приехал в Украину в символическую дату – первый день председательства Испании в ЕС. Зеленский и премьер Испании приняли общую декларацию, сообщает Офис Президента.

1. Президент Украины и глава правительства Испании подтвердили свое однозначное осуждение агрессивной войны России против Украины, которая продолжается и подрывает основанный на правилах международный порядок и Устав Организации Объединенных Наций. Украина продемонстрировала незаурядную решительность в осуществлении своего неотъемлемого права на самооборону против этого неспровоцированного и неоправданного нападения. Россия должна немедленно полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

2. Испания подтверждает свою непоколебимую приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и высоко оценивает решимость и мужество украинского народа и его Вооруженных Сил в защите от незаконной российской агрессии и в обеспечении свободного и демократического будущего Украины.

3. Украина высоко ценит масштабную помощь, оказанную Испанией, в частности в военно-технической, оборонной, дипломатической, гуманитарной, экономической и финансовой сферах, а также солидарность испанского народа, в настоящее время принимающего более 175 000 перемещенных украинцев, которые получили статус временной защиты, предполагающий свободный доступ к испанской системе здравоохранения и образования. Испания продолжит оказывать политическую, гуманитарную и военную поддержку Украине и ее народу как индивидуально, так и в рамках международного сотрудничества, в частности как председатель Совета Европейского Союза, столько, сколько потребуется.

4. Испания поддерживает инициативу Украины относительно достижения справедливого и устойчивого мира в соответствии с международным правом и Уставом ООН и на основе суверенитета и территориальной целостности Украины, как это предусмотрено в Формуле мира Президента Владимира Зеленского. Испания одобряет ключевые принципы Украинской формулы мира и продолжит сотрудничать с Украиной в целях расширения международной поддержки Украинской формулы мира, в частности через предстоящий Глобальный саммит мира. Испания уже вносит значительный вклад по нескольким пунктам, определенным в Формуле, включая продовольственную безопасность.

5. Украина и Испания подчеркивают свою твердую приверженность привлечению к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях и других тяжких преступлениях, совершенных в связи с военной агрессией России против Украины, и поддержке создания надлежащего механизма правосудия, опирающегося на широкую международную поддержку, для обеспечения полной и эффективной ответственности за преступление агрессии. Украина и Испания подтверждают свою поддержку расследований прокурора Международного уголовного суда и принимают во внимание выданные судом ордера на арест.

6. Украина и Испания согласны с необходимостью продолжения коллективного санкционного давления на Россию в целях ослабления ее способности продолжать незаконную агрессивную войну. Необходимо увеличить усилия, направленные на обеспечение эффективного соблюдения санкций, противодействие их обходу и избегание нежелательных последствий. Должное внимание также нужно уделить глобальным негативным последствиям российской агрессивной войны, в частности в сфере продовольственной безопасности. Испания полностью поддерживает текущие инициативы, направленные на предотвращение и смягчение этих последствий, включая Испанский план противодействия продовольственной опасности и «Пути солидарности» ЕС – Украина, и призывает к неограниченному продолжению Черноморской зерновой инициативы и гуманитарной программы «Зерно из Украины».

7. Украина и Испания продолжат работать вместе с другими сторонами над разработкой механизмов для обеспечения компенсации за потери, вред и ущерб, нанесенные российской агрессией. С этой целью они одобряют международный реестр убытков, представленный на саммите Совета Европы в Рейкьявике 16–17 мая 2023 года.

8. Испания готова активно участвовать в восстановлении и реконструкции Украины. Украина и Испания договорились объединить усилия в этом направлении. Уже сейчас важно заложить основу для амбициозного и долгосрочного взаимодействия, которое создаст возможности и позволит украинскому народу отстроить свою страну и экономику на основе прозрачной и инклюзивной национальной архитектуры восстановления. Украина рассматривает Испанию и испанские компании в качестве основных партнеров в восстановлении, в частности в инфраструктуре, энергетике, транспорте, капитальных товарах, здравоохранении и цифровом секторе. Привлечение всех соответствующих партнеров, включая частный сектор, а также национальные и международные организации и финансовые учреждения, в целях обеспечения необходимой финансовой поддержки, инвестиций, потенциала и знаний имеет большое значение для обеспечения процветающего будущего Украины.

9. Испания подтверждает свою поддержку кандидатуры Украины на вступление в ЕС, что станет одним из приоритетов ее председательствования в ЕС. Испания подтверждает свою готовность работать с Украиной во время ее прогресса в выполнении условий для вступления в ЕС, принимая во внимание подход, основанный на оценке заслуг, и с нетерпением ждет отчета о прогрессе от Европейской комиссии, который станет основой для принятия решения о следующих шагах.

10. Испания поддерживает укрепление партнерства НАТО с Украиной, в частности путем создания Совета Украина – НАТО как площадки для дальнейшего усиления и расширения текущего сотрудничества в целях содействия реализации пути Украины к евроатлантической семье в соответствии с Бухарестской декларацией. Испания подтверждает свою поддержку политики открытых дверей НАТО в соответствии со Стратегической концепцией НАТО от 2022 года и Декларацией Мадридского саммита НАТО. Украина и Испания ожидают решения этих вопросов на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Аліна Павловська
    Аліна Павловська
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Валентин Шроль
    Валентин Шроль
    суддя Київського апеляційного суду
  • Сергій Колоколов
    Сергій Колоколов
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Олег Гончарук
    Олег Гончарук
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Катерина Васильєва
    Катерина Васильєва
    суддя Святошинського районного суду міста Києва