Продолжение санкционного давления на рф и поддержка Украины на пути в ЕС и НАТО: Зеленский и премьер Испании приняли совместную декларацию

Испания подтверждает свою непоколебимую приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом в субботу, 1 июля, в Киеве.

Санчес приехал в Украину в символическую дату – первый день председательства Испании в ЕС. Зеленский и премьер Испании приняли общую декларацию, сообщает Офис Президента.

1. Президент Украины и глава правительства Испании подтвердили свое однозначное осуждение агрессивной войны России против Украины, которая продолжается и подрывает основанный на правилах международный порядок и Устав Организации Объединенных Наций. Украина продемонстрировала незаурядную решительность в осуществлении своего неотъемлемого права на самооборону против этого неспровоцированного и неоправданного нападения. Россия должна немедленно полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

2. Испания подтверждает свою непоколебимую приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и высоко оценивает решимость и мужество украинского народа и его Вооруженных Сил в защите от незаконной российской агрессии и в обеспечении свободного и демократического будущего Украины.

3. Украина высоко ценит масштабную помощь, оказанную Испанией, в частности в военно-технической, оборонной, дипломатической, гуманитарной, экономической и финансовой сферах, а также солидарность испанского народа, в настоящее время принимающего более 175 000 перемещенных украинцев, которые получили статус временной защиты, предполагающий свободный доступ к испанской системе здравоохранения и образования. Испания продолжит оказывать политическую, гуманитарную и военную поддержку Украине и ее народу как индивидуально, так и в рамках международного сотрудничества, в частности как председатель Совета Европейского Союза, столько, сколько потребуется.

4. Испания поддерживает инициативу Украины относительно достижения справедливого и устойчивого мира в соответствии с международным правом и Уставом ООН и на основе суверенитета и территориальной целостности Украины, как это предусмотрено в Формуле мира Президента Владимира Зеленского. Испания одобряет ключевые принципы Украинской формулы мира и продолжит сотрудничать с Украиной в целях расширения международной поддержки Украинской формулы мира, в частности через предстоящий Глобальный саммит мира. Испания уже вносит значительный вклад по нескольким пунктам, определенным в Формуле, включая продовольственную безопасность.

5. Украина и Испания подчеркивают свою твердую приверженность привлечению к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях и других тяжких преступлениях, совершенных в связи с военной агрессией России против Украины, и поддержке создания надлежащего механизма правосудия, опирающегося на широкую международную поддержку, для обеспечения полной и эффективной ответственности за преступление агрессии. Украина и Испания подтверждают свою поддержку расследований прокурора Международного уголовного суда и принимают во внимание выданные судом ордера на арест.

6. Украина и Испания согласны с необходимостью продолжения коллективного санкционного давления на Россию в целях ослабления ее способности продолжать незаконную агрессивную войну. Необходимо увеличить усилия, направленные на обеспечение эффективного соблюдения санкций, противодействие их обходу и избегание нежелательных последствий. Должное внимание также нужно уделить глобальным негативным последствиям российской агрессивной войны, в частности в сфере продовольственной безопасности. Испания полностью поддерживает текущие инициативы, направленные на предотвращение и смягчение этих последствий, включая Испанский план противодействия продовольственной опасности и «Пути солидарности» ЕС – Украина, и призывает к неограниченному продолжению Черноморской зерновой инициативы и гуманитарной программы «Зерно из Украины».

7. Украина и Испания продолжат работать вместе с другими сторонами над разработкой механизмов для обеспечения компенсации за потери, вред и ущерб, нанесенные российской агрессией. С этой целью они одобряют международный реестр убытков, представленный на саммите Совета Европы в Рейкьявике 16–17 мая 2023 года.

8. Испания готова активно участвовать в восстановлении и реконструкции Украины. Украина и Испания договорились объединить усилия в этом направлении. Уже сейчас важно заложить основу для амбициозного и долгосрочного взаимодействия, которое создаст возможности и позволит украинскому народу отстроить свою страну и экономику на основе прозрачной и инклюзивной национальной архитектуры восстановления. Украина рассматривает Испанию и испанские компании в качестве основных партнеров в восстановлении, в частности в инфраструктуре, энергетике, транспорте, капитальных товарах, здравоохранении и цифровом секторе. Привлечение всех соответствующих партнеров, включая частный сектор, а также национальные и международные организации и финансовые учреждения, в целях обеспечения необходимой финансовой поддержки, инвестиций, потенциала и знаний имеет большое значение для обеспечения процветающего будущего Украины.

9. Испания подтверждает свою поддержку кандидатуры Украины на вступление в ЕС, что станет одним из приоритетов ее председательствования в ЕС. Испания подтверждает свою готовность работать с Украиной во время ее прогресса в выполнении условий для вступления в ЕС, принимая во внимание подход, основанный на оценке заслуг, и с нетерпением ждет отчета о прогрессе от Европейской комиссии, который станет основой для принятия решения о следующих шагах.

10. Испания поддерживает укрепление партнерства НАТО с Украиной, в частности путем создания Совета Украина – НАТО как площадки для дальнейшего усиления и расширения текущего сотрудничества в целях содействия реализации пути Украины к евроатлантической семье в соответствии с Бухарестской декларацией. Испания подтверждает свою поддержку политики открытых дверей НАТО в соответствии со Стратегической концепцией НАТО от 2022 года и Декларацией Мадридского саммита НАТО. Украина и Испания ожидают решения этих вопросов на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

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