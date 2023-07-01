Нацкомиссия передумала переименовывать Запорожье

Национальная комиссия по стандартам государственного языка обновила перечень населенных пунктов, названия которых не отвечают стандартам государственного языка. Запорожья в этом списке больше нет. Об этом сказано на официальном сайте комиссии.
Комиссия утвердила дополнение к решению от 22 июня.
В нем содержится новый список сел, поселков, городов, которые рекомендуется переименовать.
В списке – десять городов:
Бровары
Северодонецк
Два Первомайска
Первомайский
Южноукраинск
Хрустальный
Южное
Боково-Хрустальное
Сорокино.
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