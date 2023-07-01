В Раду внесли блокирующее постановление законопроекта об отмене 2% ФОП

Постановление зарегистрировал народный депутат Дмитрий Разумков.

Фото: ВРУ

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления, блокирующий подписание председателем ВР и Президентом законопроекта № 8401 об отмене 2% ФОП. Об этом сообщил первый заместитель налогового комитета Ярослав Железняк.

«Ну это было ожидаемо… в налоговый законопроект #8401 (отмена 2% ФОП) внесли блокирующее постановление. Это от Разумкова. Думаю, еще будет несколько. Это, соответственно, не дает Спикеру сейчас право подписать его», — отметил Железняк.

По его словам, это никак не повлияет на судьбу закона. Где-то в середине июля блокирующее постановление рассмотрит Рада и затем, разблокировав, отправит на подпись президента.

«Именно поэтому большинство норм там начинают действовать с 1 августа», — добавил нардеп.

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