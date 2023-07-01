Гетманцев рассказал о ключевых изменениях закона об отмене 2% налога для бизнеса

Председатель комитета по налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев рассказал о главных новациях закона об отмене 2% налога для бизнеса.

Председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал о ключевых изменениях принятого парламентом правительственного законопроекта №8401 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения об отмене 2% налога для бизнеса.

По его словам, отменяется система 2% единого налога для бизнеса и регулируются соответствующие переходные положения, касающиеся перехода бизнеса на другие системы налогообложения.

Мораторий на документальные проверки налогового бизнеса остается в силе, с учетом следующего:

разрешенными остаются документальные внеплановые проверки по отдельным основаниям их проведения;

плановые проверки до конца военного положения проводятся исключительно в отношении субъектов хозяйствования в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции, в сфере игорного бизнеса, и тех, кто оказывает финансовые, платежные услуги(банки, микрокредитные организации).

При этом предусматривается освобождение налогоплательщика от штрафов и пени до завершения военного положения, если он уплатит доначисленную по результату проверки сумму налогов или ЕСВ в течение 30 дней.

Кроме этого, в период с 1 августа 2023 г. и до конца военного положения устанавливается мораторий на проведение документальных проверок по вопросам уплаты ЕСВ.

Также указанным законом физлица-предприниматели освобождаются от ответственности за нарушения в сфере применения РРО, совершенные в период с 1 января 2022 года по 1 октября 2023 года. Для прифронтовых территорий и территорий возможных боевых действий освобождение от штрафов будет продолжаться до исключения региона из перечня территорий возможных или активных боевых действий. Также для ФЛП упрощается форма чека, что было одним из требований малого бизнеса.

Кроме этого, бизнес освобождается от ответственности за нарушения в сфере уплаты ЕСВ, совершенные с начала военного положения и до 1 августа 2023 г.

Технический долг в электронном кабинете не будет учитываться при определении возможности плательщика продолжать пребывание на упрощенной системе.

Также законодатели сохранили добровольную уплату единого налога для прифронтовых территорий (в том числе территорий возможных боевых действий).

Кроме того, установлено, что к налогоплательщикам на прифронтовых территориях (в том числе на территориях возможных боевых действий) не будут приниматься меры по погашению налогового долга.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Налоговая служба разъяснила, как будет происходить переход бизнеса по уплате единого налога по ставке 2%.

Автор: Ярослав Конощук

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