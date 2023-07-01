До Ради внесли блокуючу постанову законопроєкту про скасування 2% ФОП

Постанову зареєстрував народний депутат Дмитро Разумков.

Фото: ВРУ

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови, який блокує підписання головою ВР та Президентом законопроєкту № 8401 про скасування 2% ФОП. Про це повідомив перший заступник податкового комітету Ярослав Железняк.

«Ну це було очікувано… до податкового законопроєкта №8401 (скасування 2% ФОП) внесли блокуючу постанову. Ця від Разумкова. Думаю ще буде декілька. Це відповідно не дає Спікеру зараз право підписати його», — зазначив Железняк.

За його словами, це ніяк не вплине на долю закону. Десь в середині липня блокуючу постанову розгляне Рада і потім розблокувавши відправить на підпис президента.

«Саме тому більшість норм там починають діяти з 1 серпня», — додав нардеп.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», податкова служба роз’яснила, як відбуватиметься перехід бізнесу зі сплати єдиного податку за ставкою 2%.

Данило Гетманцев розповів про ключові зміни закону про скасування 2% податку для бізнесу.

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