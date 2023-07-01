Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Рада підтримала законопроєкт про безоплатне проживання у тимчасовому житлі для визначених категорій ВПО до кінця війни

Депутати підтримали у першому читанні законопроєкт, який передбачає можливість проживання у тимчасовому житлі для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб до завершення воєнного стану.

Рада збільшила штраф за найм іноземців без дозволу на роботу

Депутати схвалили у другому читанні та в цілому законопроєкт про збільшення штрафу для компаній, які наймають іноземців без оформлення дозволу на роботу.

Помічник судді викрав електронний ключ судді, підробив рішення суду та надав його позивачу в обмін на гроші

Скандал в Очаківському суді Миколаївської області.

Рада дозволила передачу даних пацієнтів з системи охорони здоров’я з обмеженнями: куди і з якою метою

Закон передбачає передачу персональних даних пацієнтів з електронної системи охорони здоров’я (окрім медичної інформації) до Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та/або Державного реєстру фізичних осіб – платників податків з метою проведення звірки інформації про пацієнтів.

Оголошено конкурс на посади прокурорів Офісу Генерального прокурора – відомі умови

В конкурсі на 56 вакантних посад зможуть взяти участь тільки діючі прокурори.

  1. В Україні

До Ради внесли блокуючу постанову законопроєкту про скасування 2% ФОП

15:42, 1 липня 2023
Постанову зареєстрував народний депутат Дмитро Разумков.
До Ради внесли блокуючу постанову законопроєкту про скасування 2% ФОП
Фото: ВРУ
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови, який блокує підписання головою ВР та Президентом законопроєкту № 8401 про скасування 2% ФОП. Про це повідомив перший заступник податкового комітету Ярослав Железняк.

«Ну це було очікувано… до податкового законопроєкта №8401 (скасування 2% ФОП) внесли блокуючу постанову. Ця від Разумкова. Думаю ще буде декілька. Це відповідно не дає Спікеру зараз право підписати його», — зазначив Железняк.

За його словами, це ніяк не вплине на долю закону. Десь в середині липня блокуючу постанову розгляне Рада і потім розблокувавши відправить на підпис президента.

«Саме тому більшість норм там починають діяти з 1 серпня», — додав нардеп.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», податкова служба роз’яснила, як відбуватиметься перехід бізнесу зі сплати єдиного податку за ставкою 2%.

Данило Гетманцев розповів про ключові зміни закону про скасування 2% податку для бізнесу. 

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Аліна Павловська
    Аліна Павловська
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Валентин Шроль
    Валентин Шроль
    суддя Київського апеляційного суду
  • Сергій Колоколов
    Сергій Колоколов
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Олег Гончарук
    Олег Гончарук
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Катерина Васильєва
    Катерина Васильєва
    суддя Святошинського районного суду міста Києва