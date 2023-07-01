Скасування карантину не скасовує вакцинацію — МОЗ

У МОЗ заявили, що вакцинація залишається єдиним способом запобігти тяжкому перебігу коронавірусу.

Міністерство охорони здоров'я України нагадало, що 1 липня в Україні завершується дія карантину у зв’язку з пандемією коронавірусу, а українцям рекомендовано і надалі вакцинуватись. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Карантин в Україні тривав понад три роки – від березня 2020.

«Водночас важливо пам’ятати, що COVID-19 нікуди не зникає, а SARS-CoV-2 циркулюватиме надалі. Проте хвороба перейшла до групи сезонних захворювань, як грип. Отже, скасування карантину не скасовує вакцинацію – вона залишається єдиним способом запобігти тяжкому перебігу захворювання, ускладнень і смерті. В Україні щеплення проти COVID-19 залишаються рекомендованими і безоплатними. Країна забезпечена вакциною в межах програми COVAX на 2024 рік», - сказано у повідомленні.

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