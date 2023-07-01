На АЗС сталась технічна несправність - вода потрапила у резервуар з бензином марки А-95.

Фото: Varta-1

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 30 червня у Львові на одній із заправок мережі OKKO стався скандальний інцидент: після заправки 95-м бензином більше 10 машин не змогли залишити територію АЗС.

В компанії зробили заяву щодо інциденту і пообіцяли компенсувати витрати на ремонт та евакуатори.

«Наші клієнти, сьогодні на АЗК у Львівській обл., Солонка, вул.Стрийська, 34, о 18:30 сталася технічна несправність і вода потрапила у резервуар з бензином марки А-95.

Не в наших правилах замовчувати такі речі.

Ми визнаємо технічну несправність і приносимо вибачення за завдані незручності.

Всіх водіїв, хто заправився на цьому АЗК бензином марки А-95 сьогодні (30 червня, - ред) після 18:30 прохання у разі виникнення несправностей з авто звернутися на гарячу лінію ОККО - 0 800 501 101.

Наразі ми фіксуємо всі звернення, оперативно опрацьовуємо заявки, витрати на ремонт та евакуатори будуть компенсовані», - сказано у заяві.

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