Киян попередили про суттєве погіршення погодних умов

Київську область та столицю накриє гроза.

У неділю, 2 липня, погода у Києві та області погіршиться, очікуються дощі з грозами. Про це повідомила пресслужба КМВА.

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Жителів Києва та області закликають під час сильного вітру триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі та дерев, також рекомендують не паркувати біля них авто.

У разі підтоплень доріг та тротуарів у Києві потрібно звертатися до диспетчерської «Київавтодору» за номером: 0442847419.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, варто звернутися до «Київзеленбуду»: 0442724018; 0444834045. Також при падінні дерев можна звернутися до рятувальників на лінію 101 або за телефоном 0444303713. При травмуванні людей телефонуйте 103.

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