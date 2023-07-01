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Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою ексзаступника міністра Василя Лозинського з можливістю внесення застави

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі рішення суду першої інстанції, яким колишнього заступника міністра розвитку громад територій та інфраструктури Василя Лозинського було взято під варту з заставою у 5 мільйонів гривень.

Нова процедура іспитів на право керування автомобілем - відомі результати за перший місяць експерименту

Теоретичний іспит з першої спроби складають лише 25,4% громадян, а практичний – 33,6% .

Держоргани більше не зможуть довільно звільняти від сплати судового збору

У законі про судовий збір передбачили обмеження, за якими правки до нього зможуть вносити лише за певною процедурою.

Рада ухвалила закон про надання допомоги військовим у приватних медичних клініках, однак не зрозуміло, за чий рахунок

Рада ухвалила закон, який передбачає, що військовослужбовцям під час воєнного стану надаватимуть меддопомогу у приватних клініках, однак не визначено, яку саме і не зрозуміло, чиїм коштом.

Верховний Суд нагадав про важливість дотримання встановленої процедури розробки та затвердження детального плану території населеного пункту

Детальний план території та обов’язковість його відповідності Генплану: позиція Верховного Суду.

  1. В Україні

Киян попередили про суттєве погіршення погодних умов

18:40, 1 липня 2023
Київську область та столицю накриє гроза.
Киян попередили про суттєве погіршення погодних умов
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У неділю, 2 липня, погода у Києві та області погіршиться, очікуються дощі з грозами. Про це повідомила пресслужба КМВА.

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Жителів Києва та області закликають під час сильного вітру триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі та дерев, також рекомендують не паркувати біля них авто.

У разі підтоплень доріг та тротуарів у Києві потрібно звертатися до диспетчерської «Київавтодору» за номером: 0442847419.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, варто звернутися до «Київзеленбуду»: 0442724018; 0444834045. Також при падінні дерев можна звернутися до рятувальників на лінію 101 або за телефоном 0444303713. При травмуванні людей телефонуйте 103.

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Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
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