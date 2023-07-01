Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою ексзаступника міністра Василя Лозинського з можливістю внесення застави

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі рішення суду першої інстанції, яким колишнього заступника міністра розвитку громад територій та інфраструктури Василя Лозинського було взято під варту з заставою у 5 мільйонів гривень.

Нова процедура іспитів на право керування автомобілем - відомі результати за перший місяць експерименту

Теоретичний іспит з першої спроби складають лише 25,4% громадян, а практичний – 33,6% .

Держоргани більше не зможуть довільно звільняти від сплати судового збору

У законі про судовий збір передбачили обмеження, за якими правки до нього зможуть вносити лише за певною процедурою.

Рада ухвалила закон про надання допомоги військовим у приватних медичних клініках, однак не зрозуміло, за чий рахунок

Рада ухвалила закон, який передбачає, що військовослужбовцям під час воєнного стану надаватимуть меддопомогу у приватних клініках, однак не визначено, яку саме і не зрозуміло, чиїм коштом.

Верховний Суд нагадав про важливість дотримання встановленої процедури розробки та затвердження детального плану території населеного пункту

Детальний план території та обов’язковість його відповідності Генплану: позиція Верховного Суду.

  1. Публікації
  2. / Законодавство

Українці з 2024 року будуть через Дію обирати регіональні проєкти, які фінансуватиме держава

19:00, 1 липня 2023
Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає, що з наступного року українці зможуть через Дію обирати проєкти регіонального розвитку, які будуть фінансуватися коштом ДФРР.
Українці з 2024 року будуть через Дію обирати регіональні проєкти, які фінансуватиме держава
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №9165 авторства групи депутатів з фракції «Слуга народу» серед яких лідер фракції монобільшості Давид Арахамія про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" щодо використання коштів державного фонду регіонального розвитку, яким передбачається  розподіл коштів державного фонду регіонального розвитку за підсумками голосування на порталі Дія починаючи з 2024 року. За відповідне рішення проголосували 238 народних депутатів

Закон передбачає, що кошти Державного фонду регіонального розвитку будуть розподілятися залежно від того наскільки регіон постраждав від обстрілів чи окупації  

Будівництво буде відбуватись лише в тих громадах, які повністю підконтрольні Уряду України та на території яких не ведуться бойові дії.

Документ також змінює процедуру фінансування проєктів за рахунок коштів ДФРР. Передбачається, що кошти держбюджету будуть виділені на проєкт, який отримає найбільшу кількість голосів громадян на порталі чи застосунку  Дія.

При цьому встановлено обмеження спрямування коштів ДФРР проєктами з наступних категорій: критична інфраструктура ЖКГ, лікарні, ЦНАПи, укриття.

На практиці громадяни зможуть обирати проекти через портал Дія, які фінансуватимуться за рахунок коштів ДФРР лише у 2024 році. Нинішнього року після перерахування 2 мільярдів на потреби армії на це не буде коштів.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у бюджеті на поточний рік пропонувалося передбачити 2 мільярди гривень на  фінансування Державного фонду регіонального розвитку. Однак кошти будуть передані на потреби ЗСУ.

Автор: Ярослав Конощук

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео