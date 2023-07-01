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Украинцы с 2024 года будут через Дію выбирать региональные проекты, которые будет финансировать государство

19:00, 1 июля 2023
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий, что со следующего года украинцы смогут через действие выбирать проекты регионального развития, которые будут финансироваться на средства Госфонда регионального развития.
Украинцы с 2024 года будут через Дію выбирать региональные проекты, которые будет финансировать государство
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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №9165 авторства группы депутатов из фракции «Слуга народа» среди которых лидер фракции монобольшинства Давид Арахамия о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2023 год" об использовании средств государственного фонда регионального развития , которым предусматривается распределение средства государственного фонда регионального развития по итогам голосования на портале Дія начиная с 2024 года. За соответствующее решение проголосовали 238 народных депутатов

Закон предусматривает, что средства Государственного фонда регионального развития будут распределяться в зависимости от того, насколько регион пострадал от обстрелов или оккупации.

Строительство будет происходить только в общинах, которые полностью подконтрольны Правительству Украины и на территории которых не ведутся боевые действия.

Документ также изменяет процедуру финансирования проектов за счет средств ДФРР. Предполагается, что средства госбюджета будут выделены на проект, который получит наибольшее количество голосов граждан на портале или в приложении Дія.

При этом установлено ограничение направления средств ДФРР по следующим категориям: критическая инфраструктура ЖКХ, больницы, ЦНАПы, укрытие.

На практике граждане смогут выбирать проекты через портал Дія, которые будут финансироваться за счет средств ДФРР только в 2024 году. В этом году после перечисления 2 миллиардов на нужды армии на это не будет средств.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в бюджете на текущий год предлагалось предусмотреть 2 миллиарда гривен на финансирование Государственного фонда регионального развития. Однако деньги пойдут на армию.

Автор: Ярослав Конощук

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