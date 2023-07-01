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  1. В Украине

Украинское контрнаступление будет тяжелым, длительным и очень кровавым, — генерал Милли

16:41, 1 июля 2023
Я говорил, что это займет шесть, восемь, 10 недель, это будет очень тяжело, – отметил Марк Милли.
Украинское контрнаступление будет тяжелым, длительным и очень кровавым, — генерал Милли
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Контрнаступление Вооруженных сил Украины продвигается неукоснительно, однако будет продолжительным и "очень кровавым", заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, передает The Guardian.

"Генерал армии Марк Милли сообщил Национальному пресс-клубу в Вашингтоне, что контрнаступление "неуклонно продвигалось вперед, преднамеренно пробиваясь через очень сложные минные поля… 500 метров в день, 1000 метров в день, 2000 метров в день и т.д.", - пишет издание.

Милли сказал, что его не удивило, что прогресс был медленнее, чем предсказывали. "Война на бумаге и настоящая война — разные вещи. На настоящей войне гибнут настоящие люди. Настоящие люди на передовой и настоящие люди в этих машинах. Настоящие тела взрываются от взрывчатки", - сказал Милли.

"Я сказал, что это займет шесть, восемь, десять недель, это будет очень сложно. Это будет очень долго, и это будет очень, очень кроваво. И ни у кого не должно быть никаких иллюзий по этому поводу", - добавил Милли.

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что за деоккупацию каждого мэтра украинской земли воины платят кровью, поэтому его раздражают внешние комментарии о том, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидалось. 

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