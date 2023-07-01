Вовлечение международных партнеров в процесс отбора судей КСУ было заложено в Конституции еще с 2016 года, - Денис Маслов

К законопроекту об отборе судей Конституционного Суда Украины с помощью международных экспертов подали 435 поправок.

Председатель парламентского Комитета Верховной Рады по правовой политике Денис Маслов считает, что привлечение международных партнеров к отбору судей Конституционного Суда Украины было заложено еще в изменениях в Конституцию в части правосудия 2016 года. Соответствующую его цитату приводит пресс-служба парламента.

«В мире нет аналогов по степени открытости и вовлеченности представителей наших международных партнеров в процесс отбора судей Конституционного Суда. Это то, что заложено в нашей Конституции с 2016 года, но реализуем его полноценно теперь», - приводит слова Маслова сайт Верховной Рады.

Он также напомнил, что в начале июня в первом чтении был принят законопроект 9322 по отбору судей Конституционного Суда.

«Это первая рекомендация Еврокомиссии по приобретению нами статуса официального кандидата на вступление в ЕС. Венецианская комиссия высоко оценила текст этого законопроекта. Сейчас мы получили 435 предложений и поправок к этому законопроекту. Комитет по вопросам правовой политики максимально приложит усилия, чтобы быстро подготовить его к рассмотрению во втором чтении», - отметил народный депутат.

Напомним, ранее мы писали, что изменения в процесс отбора судей КСУ постоянно не устраивали международное сообщество и гражданских активистов. Наконец, заявленные в выводах Венецианской комиссии поправки были внесены в текст окончательного законопроекта 9322, но 9-10 июня Венецианская комиссия предоставила еще несколько предложений, в частности, исключить норму, по которой съезд судей может голосовать за кандидатов в КСУ на основе рейтинговой системы. Фактически проект предусматривает решающую роль за международными экспертами при отборе кандидатов Совещательной группой.

Также Денис Маслов упомянул о подготовленной проверке добропорядочности действующих судей с помощью полиграфа.

«Как объявил Президент Украины, субъектами права законодательной инициативы будет рассматриваться возможность применения полиграфа относительно кандидатов на должность судьи, относительно действующих судей в различных процедурах. Мы должны подходить достаточно серьезно к вопросу добропорядочности нашего судейского корпуса», - сказал политик.

Напомним, 29 июня во исполнение решения СНБО относительно искоренения коррупции в судах в Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта.

По первому проекту 9438 судьям и адвокатам будет угрожать от 10 до 15 лет лишения свободы за коррупционные правонарушения. Кроме того, до 15 лет могут получить так называемые посредники.

По второму проекту 9439 Президент сможет возвращать представление о назначении судей в случае наличия в СБУ или НАБУ информации, свидетельствующей о совершении таким лицом действий, которые могут угрожать национальной безопасности Украины или нанести ущерб национальным интересам.

Вместе с тем, в этих законопроектах речь не идет о проверке судей Верховного Суда, которую ранее анонсировал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, или же о полиграфе, ранее анонсированном Президентом Владимиром Зеленским.

Автор: Наталья Мамченко

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