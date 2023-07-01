Еврокомиссия привлечет искусственный интеллект к переводу своих пресс-релизов

Ожидается ускорение обнародования материалов ЕС.

Председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что Европейская комиссия запустила пилотный проект по переводу своих пресс-релизов с участием искусственного интеллекта. Ожидается ускорение обнародования материалов ЕС.

«Штучний інтелект набуває все більшої популярності. Європейська Комісія анонсувала пілотний проєкт підготовки за допомогою ШІ прес-релізів більшою кількістю мов (усього в ЄС 24 офіційні мови, однак за нинішньої системи у першу чергу поширюються матеріали французькою, англійською й німецькою мовами).

У результаті очікується пришвидшення оприлюднення матеріалів ЄС.

Це буде помітною допомогою перекладацькому підрозділу Єврокомісії, який скоротився на 17%, хоча обсяг роботи для нього зріс з 2,0 млн. аркушів у 2013 році до 2,5 млн. у 2022 році.

У квітні 2023 року ШІ у якості експерименту почали використовувати в місті Йокосука (у якому мешкає 380 тисяч жителів): місцева влада впровадила чат-бот LoGoChat на базі ChatGPT, який складає бюлетені, готує резюме за підсумками нарад, виправляє граматичні помилки в документах.

У серпні 2023 року в Токіо інтегрують чат-бота на базі штучного інтелекту ChatGPT у роботу міських відомств.

Губернатор Токіо Юріко Коїке зазначила: «Штучний інтелект має значний потенціал і може допомогти покращити роботу адміністрації. Ми використовуватимемо переваги нейромережі, але при цьому врахуємо її недоліки», — рассказал Гетманцев.

Напомним, что в НАБУ планируют использовать технологии искусственного интеллекта.

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