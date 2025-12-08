Советники по безопасности Украины и европейцев доработают проект мирного плана к вечеру вторника — Зеленский

Зеленский подтвердил, что окончательный проект плана по войне будет готов во вторник вечером и отправлен в США.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что советники по национальной безопасности Украины и стран Европы работают над финальной версией проекта плана по завершению войны. По его словам, документ будет готов ориентировочно во вторник вечером и после проверки отправлен в США.

«NSA будут работать над последней версией плана, которую привез Умеров — NSA европейцев с Украиной. Я думаю, завтра план будет готов. Вечером где-то так. Мы еще раз на него посмотрим и отправим в Соединенные Штаты Америки», — отметил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

