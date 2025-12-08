Радники з безпеки України та європейців допрацюють проект мирного плану до вечора вівторка — Зеленський

Зеленський підтвердив, що остаточний проект план щодо війни буде готовий у вівторок увечері та надісланий до США.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що радники з національної безпеки України та країн Європи працюють над фінальною версією проекту плану щодо завершення війни. За його словами, документ буде готовий орієнтовно у вівторок увечері та після перевірки відправлений до США.

«NSA будуть працювати над останньою версією плану, яку привіз Умєров – NSA європейців з Україною. Я думаю, завтра буде план готовий. Ввечері десь так. Ми ще раз на нього подивимося і відправимо Сполученим Штатам Америки», — зазначив Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

