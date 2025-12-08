Проект мирного плана сократили с 28 до 20 пунктов – Зеленский

По словам Президента Украины, территориальные вопросы остаются сложными.

Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что проект плана по завершению войны был сокращен с 28 до 20 пунктов. Из него были удалены откровенно непроукраинские положения, однако вопрос территорий остается сложным и компромисс до сих пор не найден.

«Было 28 пунктов, стало 20. Выровняли это направление и совсем откровенно непроукраинские пункты отошли. Настроение американцев, в принципе, за то, чтобы находить компромисс. Безусловно, есть сложные вопросы, касающиеся территории. Там компромисс пока не найден», — отметил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

