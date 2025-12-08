Проект мирного плану скоротили з 28 до 20 пунктів – Зеленський

За словами Президента України, територіальні питання залишаються складними.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що проект плану щодо завершення війни було скорочено з 28 до 20 пунктів. З нього були видалені відверто непроукраїнські положення, проте питання територій залишаються складним і компроміс досі не знайдено.

«Було 28 пунктів, стало 20. Вирівняли цей напрям і зовсім відверто непроукраїнські пункти відійшли. Настрій американців, в принципі, за те, щоб знаходити компроміс. Безумовно, є складні питання, які стосуються території. Там компроміс поки що не знайдено», — зазначив Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

