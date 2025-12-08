Удар РФ по плотине Печенежского водохранилища – Синегубов сообщил о ситуации и необходимости эвакуации

По словам начальника Харьковской ОГА, после российского удара по плотине продолжается мониторинг уровня воды, угрозы населению и фронту нет.

Фото: Олег Синегубов

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», РФ нанесла удар по плотине Печенежского водохранилища, расположенного в Харьковской области, движение автомобильного транспорта по плотине тогда пришлось приостановить. Ситуация в общинах вблизи Печенежского водохранилища остается стабильной, и необходимости в эвакуации населения нет. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов по итогам заседания Координационного штаба.

«На данный момент ситуация стабильна, оснований для проведения каких-либо мероприятий по эвакуации населения нет. Профильные службы продолжают регулярный мониторинг уровня воды в Печенежском водохранилище», — отметил Синегубов.

