Удар РФ по плотине Печенежского водохранилища – Синегубов сообщил о ситуации и необходимости эвакуации
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», РФ нанесла удар по плотине Печенежского водохранилища, расположенного в Харьковской области, движение автомобильного транспорта по плотине тогда пришлось приостановить. Ситуация в общинах вблизи Печенежского водохранилища остается стабильной, и необходимости в эвакуации населения нет. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов по итогам заседания Координационного штаба.
«На данный момент ситуация стабильна, оснований для проведения каких-либо мероприятий по эвакуации населения нет. Профильные службы продолжают регулярный мониторинг уровня воды в Печенежском водохранилище», — отметил Синегубов.
