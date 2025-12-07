  1. В Украине

РФ ударила по плотине Печенежского водохранилища: масштабы разрушений устанавливают

13:35, 7 декабря 2025
В Печенежской громаде временно остановлено движение по плотине.
Фото: kharkiv.name
РФ ударила по плотине Печенежского водохранилища, расположенного в Харьковской области. Об этом сообщил Печенежский поселковый глава Александр Гусаров.

По его словам, в Печенежской громаде временно остановлено движение по плотине.

Так, по состоянию на 12:00 проезд по дорожному полотну плотины полностью прекращен.

Граждан призывают сохранять спокойствие и следить за дальнейшими обновлениями.

«Просим всех соблюдать безопасность и воздержаться от поездок в направлении плотины», — подчеркнул Гусаров.

Соответствующие службы оценивают масштабы повреждений и работают над ликвидацией последствий удара.

