РФ вдарила по греблі Печенізького водосховища: масштаби руйнувань встановлюють

У Печенізькій громаді тимчасово зупинено рух по греблі.

Фото: kharkiv.name

РФ вдарила по греблі Печенізького водосховища, розташованого в Харківській області. Про це повідомив Печенізький селищний голова Олександр Гусаров.

За його словами, у Печенізькій громаді тимчасово зупинено рух по греблі.

Так, станом на 12:00 проїзд по дорожньому полотну греблі повністю припинений.

Громадян закликають зберігати спокій та стежити за подальшими оновленнями.

«Просимо всіх дотримуватися безпеки та утриматися від поїздок у напрямку греблі», - наголосив Гусаров.

Відповідні служби оцінюють масштаби пошкоджень і працюють над ліквідацією наслідків удару.

