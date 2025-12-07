  1. В Україні

РФ вдарила по греблі Печенізького водосховища: масштаби руйнувань встановлюють

13:35, 7 грудня 2025
У Печенізькій громаді тимчасово зупинено рух по греблі.
Фото: kharkiv.name
РФ вдарила по греблі Печенізького водосховища, розташованого в Харківській області. Про це повідомив Печенізький селищний голова Олександр Гусаров.

За його словами, у Печенізькій громаді тимчасово зупинено рух по греблі.

Так, станом на 12:00 проїзд по дорожньому полотну греблі повністю припинений.

Громадян закликають зберігати спокій та стежити за подальшими оновленнями.

«Просимо всіх дотримуватися безпеки та утриматися від поїздок у напрямку греблі», - наголосив Гусаров.

Відповідні служби оцінюють масштаби пошкоджень і працюють над ліквідацією наслідків удару.

Харків обстріл

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

