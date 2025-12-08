Удар РФ по греблі Печенізького водосховища – Синєгубов повідомив про ситуацію та чи потрібна евакуація

За словами начальника Хрківської ОВА, після російського удару по греблі триває моніторинг рівня води, загрози населенню та фронту немає.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», РФ вдарила по греблі Печенізького водосховища, розташованого в Харківській області, рух автомобільного транспорту греблею тоді довелося призупинити. Ситуація в громадах поблизу Печенізького водосховища залишається стабільною, і необхідності в евакуації населення немає. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов за підсумками засідання Координаційного штабу.

«Станом на зараз ситуація стабільна, підстав для проведення будь-яких заходів із евакуації населення немає. Профільні служби продовжують регулярний моніторинг рівня води в Печенізькому водосховищі», — зазначив Синєгубов.

