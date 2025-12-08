  1. Судебная практика
Верховный Суд заявил, что муж может оформить договор займа без согласия жены: почему

16:00, 8 декабря 2025
В обоснование заявленных требований истица ссылалась на то, что не знала о заключении ее мужем договора займа и считает, что полученные средства не были потрачены в интересах семьи.
Верховный Суд разъяснил, что договор займа, по которому один из супругов получает денежные средства в долг, не требует письменного согласия другого из супругов, поскольку заемщик при этом не распоряжается общим имуществом супругов.

К соответствующему выводу Суд пришел в постановлении по делу № 473/4406/24 (производство № 61-7384св25).

Детали дела

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу по делу по иску ЛИЦО_1 к ЛИЦО_2, ЛИЦО_3 о признании недействительным договора займа.

В обоснование заявленных требований истица ссылалась на то, что не знала о заключении ее мужем ЛИЦО_2 договора займа и считает, что полученные средства не были потрачены в интересах семьи.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился суд апелляционной инстанции, отказал в удовлетворении иска, мотивируя свое решение тем, что оспариваемый договор займа не требовал письменного согласия другого из супругов, поскольку заемщик, беря в долг денежные средства, общим имуществом не распоряжался.

Позиция Суда

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций, указав, что по своей сути договор или расписка о получении в долг денежных средств является документом, который подтверждает заключение договора, определяет его условия, а также удостоверяет получение заемщиком от кредитора определенной денежной суммы или вещей.

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или вещей, в случае отсутствия этого существенного условия договор считается незаключенным.

В данном деле установлено, что 18 декабря 2014 года между ЛИЦО_3 и ЛИЦО_2 был заключен письменный договор займа. В подтверждение получения ЛИЦО_2 средств, указанных в договоре займа, последний собственноручно написал соответствующую расписку.

Верховный Суд сделал вывод, что договор займа, по которому один из супругов получает денежные средства в долг, не требует письменного согласия второго из супругов, поскольку это не является распоряжением общим имуществом супругов. Положения ст. 65 СК Украины относительно необходимости согласия на заключение сделки, выходящей за пределы мелкого бытового, касаются случаев распоряжения общим имуществом, а не получения денежных средств в заем. Поэтому отсутствие согласия второго из супругов не является основанием для признания договора займа недействительным.

