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Єврокомісія залучить штучний інтелект до перекладу своїх пресрелізів

14:41, 1 липня 2023
Очікується пришвидшення оприлюднення матеріалів ЄС.
Єврокомісія залучить штучний інтелект до перекладу своїх пресрелізів
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Голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що Європейська комісія запустила пілотний проєкт із перекладу своїх пресрелізів за участю штучного інтелекту. Очікується пришвидшення оприлюднення матеріалів ЄС.

«Штучний інтелект набуває все більшої популярності. Європейська Комісія анонсувала пілотний проєкт підготовки за допомогою ШІ прес-релізів більшою кількістю мов (усього в ЄС 24 офіційні мови, однак за нинішньої системи у першу чергу поширюються матеріали французькою, англійською й німецькою мовами).

У результаті очікується пришвидшення оприлюднення матеріалів ЄС.

Це буде помітною допомогою перекладацькому підрозділу Єврокомісії, який скоротився на 17%, хоча обсяг роботи для нього зріс з 2,0 млн. аркушів у 2013 році до 2,5 млн. у 2022 році.

У квітні 2023 року ШІ у якості експерименту почали використовувати в місті Йокосука (у якому мешкає 380 тисяч жителів): місцева влада впровадила чат-бот LoGoChat на базі ChatGPT, який складає бюлетені, готує резюме за підсумками нарад, виправляє граматичні помилки в документах.

У серпні 2023 року в Токіо інтегрують чат-бота на базі штучного інтелекту ChatGPT у роботу міських відомств.

Губернатор Токіо Юріко Коїке зазначила: «Штучний інтелект має значний потенціал і може допомогти покращити роботу адміністрації. Ми використовуватимемо переваги нейромережі, але при цьому врахуємо її недоліки», — розповів у Телеграм Гетманцев.

Нагадаємо, що в НАБУ планують використовувати технології штучного інтелекту. 

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