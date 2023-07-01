Ворог накопичує ракети для «підступніших намірів», — Повітряні сили

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що рф може накопичувати ракети для "якихось підступніших намірів". Про це він сказав в ефірі телемарафону.
За його словами, росія зараз не завдає масових ударів і, ймовірно, накопичує ракети.
"Вочевидь, ворог щось накопичує, припасає для якихось більш підступних намірів. Можна лише гадати, що у них у голові після тих подій, які стались у рф. Серйозний удар стався у них на внутрішньополітичній арені, тому вони, можливо, оговтуються... Зараз на карті повітряні тривоги – це пов’язано з тактичною авіацією, багато літаків атакують Україну. Це вони роблять щодняµ, - зауважив речник.
Він зазначив, що на фронті в останні місяці ворог щодня застосовує керовані авіабомби.
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