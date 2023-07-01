Ворог накопичує ракети для «підступніших намірів», — Повітряні сили

Російські окупанти у червні зменшили кількість ракетних ударів, що може свідчити про те, що вони збирають ресурси для нової атаки.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що рф може накопичувати ракети для "якихось підступніших намірів". Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, росія зараз не завдає масових ударів і, ймовірно, накопичує ракети.

"Вочевидь, ворог щось накопичує, припасає для якихось більш підступних намірів. Можна лише гадати, що у них у голові після тих подій, які стались у рф. Серйозний удар стався у них на внутрішньополітичній арені, тому вони, можливо, оговтуються... Зараз на карті повітряні тривоги – це пов’язано з тактичною авіацією, багато літаків атакують Україну. Це вони роблять щодняµ, - зауважив речник.

Він зазначив, що на фронті в останні місяці ворог щодня застосовує керовані авіабомби.

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