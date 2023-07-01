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  1. В Украине

Враг накапливает ракеты для «более коварных намерений», — Воздушные силы

23:56, 1 июля 2023
Российские оккупанты в июне уменьшили количество ракетных ударов, что может свидетельствовать о том, что они собирают ресурсы для новой атаки.
Враг накапливает ракеты для «более коварных намерений», — Воздушные силы
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Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что рф может накапливать ракеты для "каких-то коварных намерений". Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По его словам, россия сейчас не наносит массовых ударов и, вероятно, накапливает ракеты.

"Очевидно, враг что-то накапливает, подходит для каких-то более коварных намерений. Можно лишь думать, что у них в голове после тех событий, которые произошли в россии. Серьезный удар произошел у них на внутриполитической арене, поэтому они, возможно, приходят в себя... Сейчас на карте воздушные тревоги – это связано с тактической авиацией, многие самолеты атакуют Украину, что они делают каждый день», - отметил спикер.

Он отметил, что на фронте в последние месяцы враг ежедневно применяет управляемые авиабомбы.

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