Український контрнаступ буде важким, тривалим і дуже кривавим, — генерал Міллі

Я казав, що це займе шість, вісім, 10 тижнів, це буде дуже важко, — зазначив Марк Міллі.

Контрнаступ ЗСУ просувається неухильно, проте буде тривалим і "дуже кривавим". Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі, передає The Guardian.

"Генерал армії Марк Міллі повідомив Національному пресклубу у Вашингтоні, що контрнаступ "неухильно просувався вперед, свідомо прокладаючи собі шлях через дуже складні мінні поля... 500 метрів на день, 1000 метрів на день, 2000 метрів на день і так далі", - пише видання.

Міллі сказав, що його не здивувало, що прогрес був повільнішим, ніж передбачали.

"Війна на папері і реальна війна - це різні речі. На справжній війні гинуть реальні люди. Справжні люди стоять на передовій і справжні люди сидять у цих машинах. Справжні тіла розриваються на шматки від вибухівки", - сказав Міллі.

"Я казав, що це займе шість, вісім, 10 тижнів, це буде дуже важко. Це буде дуже довго і дуже, дуже криваво. І ніхто не повинен мати жодних ілюзій з цього приводу", - додав Міллі.

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що за деокупацію кожного метра української землі воїни платять кров’ю, тому його дратують зовнішні коментарі про те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікували.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.