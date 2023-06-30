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  1. В Украине

Это не шоу, каждый метр дается кровью, — Залужный заявил, что его раздражает, когда говорят, что наступление медленное

12:25, 30 июня 2023
Главнокомандующий ВСУ заявил, что за деоккупацию каждого мэтра украинской земли воины платят кровью, поэтому его раздражают комментарии о том, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидалось.
Это не шоу, каждый метр дается кровью, — Залужный заявил, что его раздражает, когда говорят, что наступление медленное
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что за деоккупацию каждого мэтра украинской земли воины платят кровью, поэтому его раздражают внешние комментарии о том, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидалось. Об этом он заявил в интервью The Washington Post.

«Меня «раздражает», сказал Залужный, когда он слышит, что долгожданное контрнаступление Украины на востоке и юге страны началось медленнее, чем ожидалось. По его словам, его войска ежедневно продвигаются вперед, даже если это всего 500 метров».

«Это не шоу. Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, на которое делают ставки или что-то в этом роде. Каждый день каждый метр дается кровью», — заявил он.

Главнокомандующий подчеркнул: чтобы украинское контрнаступление продвигалось быстрее, ему нужно больше – больше каждого вида оружия, а также преимущество в воздухе – истребители F-16.

По его словам, без полного обеспечения войск эти планы вообще невыполнимы, но при всем «они выполняются».

«Так, возможно, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблема», – подытожил Залужный.

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