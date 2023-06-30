Украина получит 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка: на что пойдут деньги

Всемирный банк предоставил Украине ссуду в 1,5 миллиарда долларов для поддержки восстановления и развития.

Фото: ABS-CBN News

Всемирный банк предоставит Украине 1,5 миллиарда долларов ссуды для поддержки восстановления. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.

«Украина получит 1,5 млрд долларов ссуды от Всемирного банка для поддержки восстановления и развития. Решение утвердил Совет исполнительных директоров Банка», – написал он.



Глава правительства отметил, что средства будут предоставлены под гарантии правительства Японии и направлены на укрепление социальной защиты и восстановления экономики.



В частности, средстава помогут профинансировать субсидии для ВПЛ и пенсионные выплаты.

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