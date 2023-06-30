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Топ-чиновники та народні депутати вкрай неохоче подають декларації про майновий стан – НАЗК

Електронні декларації за 2021 та 2022 роки добровільно подали менше 10% міністрів, депутатів, губернаторів.

Які зміни чекають на суддів та адвокатів в зв’язку з рішенням РНБО щодо судової реформи

Поліграф, перевірка всіх суддів у разі підозри одному з колективу, переатестація суддів Верховного Суду та посилення ролі присяжних: «Судово-юридична газета» проаналізувала, які зміни планується внести у частині судової реформи в зв’язку з рішенням РНБО.

На виконання угоди з МВФ: Депутати підтримали законопроєкт про обмеження на перегляд держбюджету

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Рада ухвалила закон щодо протидії іміграції через фіктивні шлюби

Верховна Рада схвалила у другому читанні та в цілому закон про обов’язкову перевірку осіб щодо можливої імміграції в Україну через фіктивний шлюб.

Рада дозволила надавати платні послуги у СІЗО

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  1. В Україні

Україна отримає 1,5 мільярда доларів від Світового банку: на що підуть кошти

14:40, 30 червня 2023
Світовий банк надав Україні позику у 1,5 мільярда доларів для підтримки відновлення і розвитку.
Україна отримає 1,5 мільярда доларів від Світового банку: на що підуть кошти
Фото: ABS-CBN News
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Світовий банк надасть Україні 1,5 мільярда доларів позики для підтримки відновлення. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

«Україна отримає 1,5 млрд доларів позики від Світового банку для підтримки відновлення і розвитку. Рішення затвердила Рада виконавчих директорів Банку», – написав він.

Глава уряду зазначив, що кошти будуть надані під гарантії Уряду Японії та спрямовані на зміцнення соціального захисту та відновлення економіки.

Зокрема, кошти допоможуть профінансувати субсидії для ВПО та пенсійні виплати.

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