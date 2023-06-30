Україна отримає 1,5 мільярда доларів від Світового банку: на що підуть кошти

Світовий банк надав Україні позику у 1,5 мільярда доларів для підтримки відновлення і розвитку.

Фото: ABS-CBN News

Світовий банк надасть Україні 1,5 мільярда доларів позики для підтримки відновлення. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

«Україна отримає 1,5 млрд доларів позики від Світового банку для підтримки відновлення і розвитку. Рішення затвердила Рада виконавчих директорів Банку», – написав він.



Глава уряду зазначив, що кошти будуть надані під гарантії Уряду Японії та спрямовані на зміцнення соціального захисту та відновлення економіки.



Зокрема, кошти допоможуть профінансувати субсидії для ВПО та пенсійні виплати.

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