Судді Шостого апеляційного адміністративного суду почали масово подавати заяви на звільнення

Звільнились чи планують звільнитись у найближчі дні одразу сім суддів ШААС.

З кінця червня 2023 року звільнились або подали заяви про звільнення у відставку 7 суддів Шостого апеляційного адміністративного суду.

Так, 20 червня вже звільнилась у відставку суддя ШААС Олена Пилипенко.

На 4 липня Вищою радою правосуддя заплановано розгляд заяви про звільнення екс-голови ШААС Андрія Горяйнова.

6 липня будуть розглянуті заяви про звільнення у відставку суддів ШААС Людмили Черпіцької, Світлани Шелест та Яни Глущенко.

А вже 11 липня буде розглянуте питання про звільнення у відставку суддів ШААС Володимира Мельничука та Ігоря Лічевецького.

Зазначимо, що у минулі роки звільнення суддів Шостого апеляційного адміністративного суду у відставку були поодиноким явищем.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.