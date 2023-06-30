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Судді Шостого апеляційного адміністративного суду почали масово подавати заяви на звільнення

12:11, 30 червня 2023
Звільнились чи планують звільнитись у найближчі дні одразу сім суддів ШААС.
Судді Шостого апеляційного адміністративного суду почали масово подавати заяви на звільнення
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З кінця червня 2023 року звільнились або подали заяви про звільнення у відставку 7 суддів Шостого апеляційного адміністративного суду.

Так, 20 червня вже звільнилась у відставку суддя ШААС Олена Пилипенко.

На 4 липня Вищою радою правосуддя заплановано розгляд заяви про звільнення екс-голови ШААС Андрія Горяйнова.

6 липня будуть розглянуті заяви про звільнення у відставку суддів ШААС Людмили Черпіцької, Світлани Шелест та Яни Глущенко.

А вже 11 липня буде розглянуте питання про звільнення у відставку суддів ШААС Володимира Мельничука та Ігоря Лічевецького.

Зазначимо, що у минулі роки звільнення суддів Шостого апеляційного адміністративного суду у відставку були поодиноким явищем.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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