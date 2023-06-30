Нова пошта відкрила відділення у Берліні: стала відома вартість доставки

Компанія «Нова пошта» відкрила перше відділення в Берліні. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Німеччина стала п’ятою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post після Польщі, Литви, Чехії та Румунії.
Так, до кінця року компанія планує відкрити свої відділення у Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні, Мюнхені та Кельні.
Вартість доставки з України в Німеччину:
- посилки до 1 кг - 250 грн
- посилки до 2 кг - 400 грн
- посилки до 10 кг - 600 грн
- посилки до 30 кг - 1200 грн
Доставка займе від 5 днів і більше.
Раніше ми писали, що Нова пошта вчетверо знизила мінімальну вартість доставки у США.
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