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ВАКС взяв під варту голову Тернопільської облради Головка з правом внесення застави у 805 тисяч гривень

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро та взяв під варту голову Тернопільської облради Михайла Головка з альтернативою внесення застави у 805,2 тисяч гривень.

Переможцем конкурсу на очільника АРМА стала Олена Дума

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Які зміни чекають на суддів та адвокатів в зв’язку з рішенням РНБО щодо судової реформи

Поліграф, перевірка всіх суддів у разі підозри одному з колективу, переатестація суддів Верховного Суду та посилення ролі присяжних: «Судово-юридична газета» проаналізувала, які зміни планується внести у частині судової реформи в зв’язку з рішенням РНБО.

Колишнього поліцейського засудили за колабораціонізм – суд розглянув справу в рекордні строки

Колишнього поліцейського затримали 12 червня, заарештували 13 червня, а вже 16 червня він був засуджений.

Про скликання Громадської ради доброчесності буде оголошено на початку липня – ВККС

Процедура кваліфікаційного оцінювання суддів також буде відновлена.

  1. В Україні

Нова пошта вчетверо знизила мінімальну вартість доставки у США

21:00, 28 червня 2023
Нова пошта запровадила нову тарифікацію, відповідно до якої мінімальна вартість доставки посилок у США зменшилася вчетверо.
Нова пошта вчетверо знизила мінімальну вартість доставки у США
Фото з відкритих джерел
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Нова пошта знизила мінімальну вартість доставки посилок у США. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що Нова пошта запровадила зручну градацію тарифів для посилок з вагою, де є крок - у 100 г. Тобто клієнт сплачує не в межах вагових категорій до 2 кг, до 10 кг та до 30 кг, як було раніше. А різну ціну - за 0,1 кг, 0,4 кг, 1,5 кг тощо.

У компанії пояснили, що нова тарифікація буде єдиною як для приватних, так і для бізнес-клієнтів. Так, зараз доставка документів до 100 г - коштує 350 гривень замість 1300 гривень , посилка 0,5 кг - коштує 650 гривень замість 1400 гривень , а відправлення на 15 кг - 4600 гривень замість 6800
гривень.

Термін доставки у США - від 10 днів на будь-яку адресу по всій території країни.

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