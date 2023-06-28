Нова пошта вчетверо знизила мінімальну вартість доставки у США

Нова пошта запровадила нову тарифікацію, відповідно до якої мінімальна вартість доставки посилок у США зменшилася вчетверо.

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Нова пошта знизила мінімальну вартість доставки посилок у США. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що Нова пошта запровадила зручну градацію тарифів для посилок з вагою, де є крок - у 100 г. Тобто клієнт сплачує не в межах вагових категорій до 2 кг, до 10 кг та до 30 кг, як було раніше. А різну ціну - за 0,1 кг, 0,4 кг, 1,5 кг тощо.

У компанії пояснили, що нова тарифікація буде єдиною як для приватних, так і для бізнес-клієнтів. Так, зараз доставка документів до 100 г - коштує 350 гривень замість 1300 гривень , посилка 0,5 кг - коштує 650 гривень замість 1400 гривень , а відправлення на 15 кг - 4600 гривень замість 6800

гривень.

Термін доставки у США - від 10 днів на будь-яку адресу по всій території країни.

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