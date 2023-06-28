Новая почта вчетверо снизила минимальную стоимость доставки в США

Новая почта ввела новую тарификации, согласно которой минимальная стоимость доставки посылок в США уменьшилась вчетверо.

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Новая почта снизила минимальную стоимость доставки посылок в США. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новая почта ввела удобную градацию тарифов для посылок с весом, где есть шаг - в 100 г. То есть клиент платит не в пределах весовых категорий до 2 кг, до 10 кг и до 30 кг, как было раньше. А разную цену – за 0,1 кг, 0,4 кг, 1,5 кг и т.д.

В компании объяснили, что новая тарификация будет единой как для частных, так и бизнес-клиентов. Так, сейчас доставка документов до 100 г – стоит 350 гривен вместо 1300 гривен, посылка 0,5 кг – стоит 650 гривен вместо 1400 гривен, а отправка на 15 кг – 4600 гривен вместо 6800 гривен.

Срок доставки в США – от 10 дней в любой адрес по всей территории страны.

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