Экс-руководителю Николаевской окружной прокуратуры Геннадию Герману вынесли приговор за госизмену

Бывший руководитель окружной прокуратуры Геннадий Герман по собственной инициативе способствовал государству-агрессору в ведении войны против Украины — ОГП.

Бывший руководитель Николаевской окружной прокуратуры признан виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

«Прокуроры просили максимально возможное наказание – пожизненное заключение. Суд, учитывая имеющиеся доводы и позиции обеих сторон, назначил ему наказание – пожизненное лишение свободы с конфискацией надлежащего имущества.

В суде прокуроры доказали, что в начале марта 2022 года бывший руководитель окружной прокуратуры по собственной инициативе способствовал государству-агрессору в ведении войны против Украины.

Он предоставлял представителям рф имеющуюся в его распоряжении информацию военного и оперативно-служебного характера относительно текущей ситуации в Николаеве и Николаевской области», - сказано в сообщении.

В ОГП не называют имя, но, по данным СМИ, речь идет о Геннадии Германе.

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