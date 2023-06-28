Украина готова подписать протокол о вступлении: Резников об ожиданиях от саммита НАТО

Украина рассчитывает получить гарантию приглашения в НАТО после победы в войне.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что страна на предстоящем саммите НАТО ожидает получить гарантию приглашения в Альянс. Об этом он сказал в интервью The Guardian.

Он отметил, что в Вильнюсе главы государств и правительств стран-членов НАТО могут исправить ошибку Бухареста в 2008 году и показать ответственное лидерство, оправдав ожидания Украины.

«Мы реалисты и не требуем невозможного. Поэтому наши ожидания от Вильнюсского саммита НАТО очень реалистичны: получить гарантию приглашения в НАТО после победы Украины в войне. Мы готовы подписать протокол о вступлении, чтобы начать процедуру ратификации и окончательного присоединения», - заявил Резников.

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