Україна готова підписати протокол про вступ: Резніков про очікування від саміту НАТО

Україна розраховує отримати гарантію запрошення до НАТО після перемоги у війні.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що країна на саміті НАТО очікує отримати гарантію запрошення в Альянс. Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian.

Він зазначив, що у Вільнюсі глави держав і урядів країн-членів НАТО зможуть виправити помилку Бухареста 2008 року та показати відповідальне лідерство, виправдавши очікування України.

«Ми реалісти і не вимагаємо неможливого. Тому наші очікування від Вільнюського саміту НАТО дуже реалістичні: отримати гарантію запрошення до НАТО після перемоги України у війні. Ми готові негайно підписати протокол про вступ, щоб розпочати процедуру ратифікації та остаточного приєднання», - заявив Резніков.

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