Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
ВАКС взяв під варту голову Тернопільської облради Головка з правом внесення застави у 805 тисяч гривень

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро та взяв під варту голову Тернопільської облради Михайла Головка з альтернативою внесення застави у 805,2 тисяч гривень.

Переможцем конкурсу на очільника АРМА стала Олена Дума

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) очолить Олена Дума: оголосили результати конкурсу.

Які зміни чекають на суддів та адвокатів в зв’язку з рішенням РНБО щодо судової реформи

Поліграф, перевірка всіх суддів у разі підозри одному з колективу, переатестація суддів Верховного Суду та посилення ролі присяжних: «Судово-юридична газета» проаналізувала, які зміни планується внести у частині судової реформи в зв’язку з рішенням РНБО.

Колишнього поліцейського засудили за колабораціонізм – суд розглянув справу в рекордні строки

Колишнього поліцейського затримали 12 червня, заарештували 13 червня, а вже 16 червня він був засуджений.

Про скликання Громадської ради доброчесності буде оголошено на початку липня – ВККС

Процедура кваліфікаційного оцінювання суддів також буде відновлена.

  1. В Україні

Одеського військкома Євгена Борисова, родина якого має нерухомість в Іспанії, усунили від виконання обов'язків

16:45, 28 червня 2023
В ОК «Південь» повідомили, що військкома Євгена Борисова усунули від виконання обов'язків.
Одеського військкома Євгена Борисова, родина якого має нерухомість в Іспанії, усунили від виконання обов'язків
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Одеський військком Євген Борисов усунений від виконання обов'язків. Про це 24 каналу сказала керівниця пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк

За словами Гуменюк, обов'язки військкома Борисова тимчасово виконуватиме його заступник, допоки компетентне командування не призначить нового керівника.

«Рішення Ставки Верховного Головнокомандувача, прийняте 23 червня, реалізували: полковник Борисов звільнений з посади начальника обласного територіального центру комплектування Одеської області. Відбувається процедура передачі посади та подальшої планової реалізації офіцера, яка займає певний час», – підкреслила очільниця пресцентру.

Також Гуменюк уточнила, що слідчі продовжують працювати у цій справі.

Нагадаємо, раніше журналісти з'ясували, що родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова володіє нерухомістю та автомобілями в Іспанії на мільйони доларів.

Усе це рідні одеського військкома придбали під час повномасштабної війни.

Інформація набула широкого розголосу. ДБР порушило провадження за фактом зловживання службовим становищем.

Володимир Зеленський 23 червня повідомив, що він терміново доручив командувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити Борисова з посади начальника місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео