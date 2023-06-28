Одеського військкома Євгена Борисова, родина якого має нерухомість в Іспанії, усунили від виконання обов'язків

В ОК «Південь» повідомили, що військкома Євгена Борисова усунули від виконання обов'язків.

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Одеський військком Євген Борисов усунений від виконання обов'язків. Про це 24 каналу сказала керівниця пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк.

За словами Гуменюк, обов'язки військкома Борисова тимчасово виконуватиме його заступник, допоки компетентне командування не призначить нового керівника.

«Рішення Ставки Верховного Головнокомандувача, прийняте 23 червня, реалізували: полковник Борисов звільнений з посади начальника обласного територіального центру комплектування Одеської області. Відбувається процедура передачі посади та подальшої планової реалізації офіцера, яка займає певний час», – підкреслила очільниця пресцентру.

Також Гуменюк уточнила, що слідчі продовжують працювати у цій справі.

Нагадаємо, раніше журналісти з'ясували, що родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова володіє нерухомістю та автомобілями в Іспанії на мільйони доларів.

Усе це рідні одеського військкома придбали під час повномасштабної війни.

Інформація набула широкого розголосу. ДБР порушило провадження за фактом зловживання службовим становищем.

Володимир Зеленський 23 червня повідомив, що він терміново доручив командувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити Борисова з посади начальника місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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