Антикорсуд взяв під варту заступника голови ТОВА Ігора Дем'янчука з правом внесення застави.

Фото: teren.in.ua

28 червня слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 800 тис. грн застави одному із заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації, якого спільно з головою Тернопільської обласної ради та ще одним заступником голови Тернопільської ОВА викрито на проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера. Про це повідомила пресслужба САП.

«Строк дії запобіжного заходу – до 26.08.2023.

Після ознайомлення з повним текстом рішення суду буде вирішено питання щодо оскарження запобіжного заходу в частині розміру застави.

Про результати розгляду клопотань щодо обрання іншим підозрюваним запобіжних заходів буде повідомлено додатково», - сказано у повідомленні.

У САП не вказують ім’я, але, за даними ЗМІ, мова йде про першого заступника голови Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Дем'янчука.

Раніше повідомлялся, що 26 червня, повідомлено про підозру голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації, яких викрито на проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.

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