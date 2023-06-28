Антикорсуд взял под стражу заместителя председателя ТОВА Игоря Демьянчука с правом внесения залога.

Фото: teren.in.ua

28 июня следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 800 тыс. грн залога одному из заместителей председателя Тернопольской областной военной администрации, которого вместе с председателем Тернопольского областного совета и еще одним заместителем председателя Тернопольской ОВА разоблачили по просьбе предоставить и получение неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера. Об этом сообщила пресс-служба САП.

«Срок действия меры пресечения – до 26.08.2023.

После ознакомления с полным текстом решения суда будет решен вопрос об обжаловании меры пресечения в части размера залога.

О результатах рассмотрения ходатайств об избрании другим подозреваемым мер будет сообщено дополнительно», - сказано в сообщении.

В САП не указывают имя, но, по данным СМИ, речь идет о первом заместителе главы Тернопольской областной военной администрации Игоре Демьянчуке.

Ранее сообщалось, что 26 июня сообщено о подозрении председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко и двум заместителям председателя Тернопольской областной военной администрации, которые разоблачены по просьбе предоставить и получению неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера.

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