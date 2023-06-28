Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
ВАКС взял под стражу главу Тернопольского облсовета Головко с правом внесения залога в 805 тысяч гривен

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и взял под стражу главу Тернопольского облсовета Михаила Головко с альтернативой внесения залога в 805,2 тысячи гривен.

Победителем конкурса на руководителя АРМА стала Елена Дума

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), возглавит Елена Дума: объявили результаты конкурса

Какие изменения ждут судей и адвокатов в связи с решением СНБО по судебной реформе

Полиграф, проверка всех судей в случае подозрения одному из коллектива, переаттестация судей Верховного Суда и усиление роли присяжных: «Судебно-юридическая газета» проанализировала, какие изменения планируется внести в части судебной реформы в связи с решением СНБО.

Бывшего полицейского осудили за коллаборационизм – суд рассмотрел дело в рекордные сроки

Бывший полицейский был задержан 12 июня, арестован 13 июня, а уже 16 июня он был осужден.

О созыве Общественного совета добропорядочности будет объявлено в начале июля – ВККС

Процедура квалификационного оценивания судей также будет возобновлена.

  1. В Украине

ВАКС арестовал первого замглавы Тернопольской ОВА Игоря Демьянчука

16:23, 28 июня 2023
Антикорсуд взял под стражу заместителя председателя ТОВА Игоря Демьянчука с правом внесения залога.
ВАКС арестовал первого замглавы Тернопольской ОВА Игоря Демьянчука
Фото: teren.in.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

28 июня следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 800 тыс. грн залога одному из заместителей председателя Тернопольской областной военной администрации, которого вместе с председателем Тернопольского областного совета и еще одним заместителем председателя Тернопольской ОВА разоблачили по просьбе предоставить и получение неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера. Об этом сообщила пресс-служба САП.

«Срок действия меры пресечения – до 26.08.2023.

После ознакомления с полным текстом решения суда будет решен вопрос об обжаловании меры пресечения в части размера залога.

О результатах рассмотрения ходатайств об избрании другим подозреваемым мер будет сообщено дополнительно», - сказано в сообщении.

В САП не указывают имя, но, по данным СМИ, речь идет о первом заместителе главы Тернопольской областной военной администрации Игоре Демьянчуке.

Ранее сообщалось, что 26 июня сообщено о подозрении председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко и двум заместителям председателя Тернопольской областной военной администрации, которые разоблачены по просьбе предоставить и получению неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео