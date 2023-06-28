Швейцария не разрешила компании Ruag SA реэкспорт в Украину почти сотни танков Leopard 1 A5

Правительство Швейцарии отклонило запрос концерна Ruag SA о продаже почти сотни танков Leopard 1 A5.

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Швейцария отклонила запрос на продажу почти сотни танков Leopard 1 в Украине. Об этом говорится в коммюнике швейцарского правительства.



Компания Ruag SA была намерена передать Украине 96 танков Leopard 1 A5.



Однако правительство Швейцарии не разрешило реэкспорт на основании законодательства о нейтралитете.



В Федеральном совете Швейцарии объяснили, что разрешение на продажу противоречило бы Закону о военных материалах и привело бы к изменению политики нейтралитета страны.



Указанные танки сейчас хранятся в Италии в небоеспособном состоянии. Оттуда они должны были отправиться в Германию на модернизацию, а затем быть переданы Украине в качестве военной помощи.

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