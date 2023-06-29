В Киеве наказали водителей, которые припарковались на местах для лиц с инвалидностью

Столичные водители, которые припарковались на местах для лиц с инвалидностью, были привлечены к административной ответственности.

Патрульная полиция Киева в Шевченковском районе города велопатрульные привлекли к административной ответственности водителей, чьи авто были припаркованы на местах для лиц с инвалидностью. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Инспекторы разыскали водителей и привлекли их к административной ответственности.

Напоминаем, что согласно ч. 6 ст. 122 КУоАП за остановку или стоянку транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками 5.42.1 «Место для стоянки» с дополнительной табличкой 7.17 «Лица с инвалидностью» или дорожной разметкой 1.35 «Водитель с инвалидностью», предусмотрен штраф от 1020 до 1700 гривен», – сказано в сообщении.

В полиции добавили, что с начала месяца патрульные привлекли к ответственности 65 водителей, нарушивших правила парковки на местах для лиц с инвалидностью.

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