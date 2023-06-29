У Києві покарали водіїв, які припаркувалися на місцях для осіб з інвалідністю

Столичних водіїв, які припаркувалися на місцях для осіб з інвалідністю, притягнули до адміністративної відповідальності.

Патрульна поліція Києва, що у Шевченківському районі міста велопатрульні притягнули до адміністративної відповідальності водіїв, чиї авто були припарковані на місцях для осіб з інвалідністю. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Інспектори розшукали водіїв та притягнули їх до адміністративної відповідальності.

Нагадуємо, що відповідно до ч. 6 ст. 122 КУпАП за зупинку чи стоянку транспортних засобів на місцях, які позначені відповідними дорожніми знаками 5.42.1 «Місце для стоянки» з додатковою табличкою 7.17 «Особи з інвалідністю» або дорожньою розміткою 1.35 «Водій з інвалідністю», передбачено штраф від 1020 до 1700 гривень», - сказано у повідомленні.

У поліції додали, що від початку місяця патрульні притягнули до відповідальності 65 водіїв, які порушили правила паркування на місцях для осіб з інвалідністю.

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