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Норми про нарадчу кімнату суду виключать з Кримінального процесуального кодексу та КУпАП

З КПК виключать норми про те, що вирок ухвалюється в нарадчій кімнаті.

З процесуальних кодексів вилучать інститут нарадчої кімнати, - до Ради внесли законопроект

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується вилучити з Господарського, Цивільного процесуальних кодексів та Кодексу адміністративного судочинства інститут нарадчої кімнати, а інститут процесуального права «таємниця нарадчої кімнати» змінюється на «таємниця ухвалення судового рішення».

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про негайне відновлення розгляду дисциплінарних скарг на суддів, ЕКСКЛЮЗИВ, документ

Депутати пропонують також визначити, що дисциплінарне провадження щодо судді розпочинає здійснюватися з дня отримання Вищою радою правосуддя відповідної дисциплінарної скарги.

Співавтор законопроекту про 15 років позбавлення волі за корупцію пояснив, чому потрібно посилити відповідальність посередників, які носять хабарі

Подібні злочини мають кваліфікуватися не як шахрайство, а за спеціальною статтею, яка призначається саме для таких посередників, які носять суддям хабарі від сторони процесу, - народний депутат Роман Бабій на прикладі викриття депутата пояснив необхідність змін до законодавства.

  1. В Україні

У Києві покарали водіїв, які припаркувалися на місцях для осіб з інвалідністю

07:00, 29 червня 2023
Столичних водіїв, які припаркувалися на місцях для осіб з інвалідністю, притягнули до адміністративної відповідальності.
У Києві покарали водіїв, які припаркувалися на місцях для осіб з інвалідністю
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Патрульна поліція Києва, що у Шевченківському районі міста велопатрульні притягнули до адміністративної відповідальності водіїв, чиї авто були припарковані на місцях для осіб з інвалідністю. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Інспектори розшукали водіїв та притягнули їх до адміністративної відповідальності.

Нагадуємо, що відповідно до ч. 6 ст. 122 КУпАП за зупинку чи стоянку транспортних засобів на місцях, які позначені відповідними дорожніми знаками 5.42.1 «Місце для стоянки» з додатковою табличкою 7.17 «Особи з інвалідністю» або дорожньою розміткою 1.35 «Водій з інвалідністю», передбачено штраф від 1020 до 1700 гривень», - сказано у повідомленні.

У поліції додали, що від початку місяця патрульні притягнули до відповідальності 65 водіїв, які порушили правила паркування на місцях для осіб з інвалідністю.

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