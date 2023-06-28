Стало известно, нужно ли удостоверять печатью банка распечатанную платежку в е-форме

Если оплата произведена через банковские сервисы Приват24, Ощад24/7 и другие, то распечатанная платежка, содержащая обязательные реквизиты е-расчетного документа, является подтверждающим документом понесенных расходов.

Государственная налоговая служба разъяснила, нужно ли удостоверять печатью банка распечатанную платежную инструкцию, сформированную в электронной форме, или предоставлять другие расчетные документы с целью подтверждения понесенных налогоплательщиком сумм расходов при реализации им права на налоговую скидку, если уплата осуществлена дистанционно через банковские сервисы Приват24, Ощад 24/7 и другие.

В соответствии с пп. 14.1.170 НКУ налоговая скидка для физических лиц, не являющихся субъектами хозяйствования, – документально подтвержденная сумма (стоимость) расходов налогоплательщика – резидента в связи с приобретением товаров (работ, услуг) у резидентов – физических или юридических лиц в течение отчетного года, на которую разрешается уменьшение его общего годового налогооблагаемого дохода, полученного по результатам такого отчетного года в виде заработной платы и/или в виде дивидендов, в случаях, определенных НКУ.

В налоговую скидку включаются фактически осуществленные в течение отчетного налогового года налогоплательщиком расходы, подтвержденные соответствующими платежными и расчетными документами, в частности квитанциями, фискальными или товарными чеками, прибыльными кассовыми ордерами, идентифицирующими продавца товаров (работ, услуг) и лицо, обращающееся за налоговым (их покупателя (получателя), а также копиями договоров при их наличии, в которых обязательно должна быть отражена стоимость таких товаров работ, услуг) и срок оплаты за такие товары (работы, услуги) (пп. 166.2.1 НКУ).

Согласно пп. 166.2.2 НКУ копии указанных в пп. 166.2.1 НКУ документы (кроме электронных расчетных документов) представляются вместе с годовой налоговой декларацией об имущественном состоянии и доходах, а оригиналы этих документов не направляются контролирующему органу, но подлежат хранению налогоплательщиком в течение срока давности, установленного НКУ.

В случае, если соответствующие расходы подтверждены электронным расчетным документом, налогоплательщик отмечает в налоговой декларации только реквизиты электронного расчетного документа.

Для документального подтверждения расходов, включаемых в налоговую скидку, контролирующий орган не имеет права требовать от налогоплательщика предоставления информации, документов и/или их копий, содержащихся в автоматизированных информационных и справочных системах, реестрах, банках (базах) данных органов государственной власти, информация из которых безвозмездно получается контролирующими органами в соответствии с НКУ (пп. 166.2.3 НКУ).

Порядок инициирования и выполнения платежных операций по счетам пользователей платежных услуг, которые открыты у поставщиков платежных услуг по обслуживанию счета и обязательные реквизиты платежной инструкции, требования по их заполнению определяет Инструкция о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг, утвержденная постановлением 29.07.2022 №163.

Согласно п. 9 разд. И Инструкции №163 инициатор (плательщик) вправе оформить платежную инструкцию в электронной или бумажной форме. Форма, порядок предоставления платежной инструкции, средства дистанционной коммуникации для инициирования платежных операций определяются условиями договора между пользователем и поставщиком платежной услуги.

В соответствии с п. 10 разд. И Инструкции инициатор (плательщик) заполняет реквизиты платежной инструкции на государственном языке с учетом требований, указанных в указаниях по заполнению реквизитов платежной инструкции, оформленной в бумажной или электронной форме (приложение) и требований разделов II – IV, VI Инструкции №163.

Согласно п. 37 разд. ІІ Инструкции №163 платежная инструкция, оформленная плательщиком, должна содержать следующие обязательные реквизиты: дату составления и номер, уникальный идентификатор плательщика или наименование/фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), код плательщика и номер его счета, наименование поставщика платежных услуг плательщика, сумму цифрами и словами, назначение платежа, подпись(ы) плательщика, уникальный идентификатор получателя или наименование/фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), код получателя и номер его счета, наименование поставщика платежных услуг получателя.

Плательщик заполняет реквизит «Назначение платежа» платежной инструкции так, чтобы предоставлять получателю полную информацию о платеже и документах, на основании которых осуществляется платежная операция. Полноту информации определяет плательщик с учетом требований законодательства Украины (п. 41 разд. ІІ Инструкции №163).

Учитывая изложенное, если оплата произведена через банковские сервисы Приват24, Ощад 24/7 и другие, то распечатанная платежная инструкция, содержащая обязательные реквизиты электронного расчетного документа, определенные Инструкцией №163, – является подтверждающим документом понесенных налогоплательщиком расходов при реализации им на налоговую скидку и печатью банка она не удостоверяется.

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