О созыве Общественного совета добропорядочности будет объявлено в начале июля – ВККС

Процедура квалификационного оценивания судей также будет возобновлена.

Председатель Высшей квалификационной комиссии судей Роман Игнатов на встрече с послами G 7 27 июня 2023 года сообщил, что объявление о созыве собрания представителей общественных объединений для формирования ОСД будет обнародовано в начале июля.

Напомним, что Общественный совет добропорядочности состоит из 20 представителей общественных организаций, которых общественные организации избирают в состав ОСД сроком на два года на совместном заседании.

Созыв ОСД обусловлен необходимостью завершения квалификационного оценивания судей и проведением конкурсов на вакантные должности судей.

Так же, как сообщил Роман Игнатов, после формирования ОСД ВККС планирует возобновить процедуру проведения квалификационного оценивания 1 954 судей, оценивание которых было приостановлено ​​в 2019 году из-за утраты Комиссией полномочного состава.

Напомним, что 27 июня послы стран G 7 призвали ВККС провести прозрачное квалификационное оценивание судей и отбор на должности судей.

Также председатель ВККС Роман Игнатов рассказал «Судебно-юридической газете» о проблемах и вызовах нового состава ВККС.

Автор Вячеслав Хрипун

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