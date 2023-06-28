Про скликання Громадської ради доброчесності буде оголошено на початку липня – ВККС

Процедура кваліфікаційного оцінювання суддів також буде відновлена.

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Роман Ігнатов на зустрічі з послами G7 27 червня 2023 року повідомив, що оголошення про скликання зборів представників громадських об’єднань для формування ГРД буде оприлюднено на початку липня.

Нагадаємо, що Громадська рада доброчесності складається з 20 представників громадських організацій, яких громадські організації обирають у склад ГРД строком на два роки на спільному засіданні.

Скликання ГРД обумовлено необхідністю завершення кваліфікаційного оцінювання суддів та проведенням конкурсів на вакантні посади суддів.

Також, як повідомив Роман Ігнатов, після формування ГРД ВККС планує відновити процедуру проведення кваліфікаційного оцінювання 1 954 суддів, оцінювання яких було зупинено у 2019 році через втрату Комісією повноважного складу.

Нагадаємо, що 27 червня посли країн G 7 закликали ВККС провести прозоро кваліфікаційне оцінювання суддів та добір на посади суддів.

Також, голова ВККС Роман Ігнатов розповів «Судова-юридичній газеті» про проблеми та виклики нового складу ВККС.

Автор В’ячеслав Хрипун

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