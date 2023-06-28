Заборона на готівку в Україні для боротьби з корупцією: у Нацбанку розповіли, чи готові втілювати ідею Ростислава Шурми

Раніше заступник керівника Офісу Президенту Ростислав Шурма запропонував скасувати обіг готівкової валюти в Україні.

Джерело фото: delo.ua

Заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма на нещодавній лондонській конференції Ukraine Recovery Conference запропонував заборонити в Україні обіг готівкової валюти, а усі розрахунки проводити виключно онлайн або картками.

«Ми це обговорюємо. Я не можу сказати вам упевнено, що ми це зробимо. Але це дуже глибокі та серйозні дискусії із нашою командою, з прем'єр-міністрів, Президентом. Ми можемо бути першою повністю cashless-економікою.

Ми вважаємо, що це буде дуже ефективним інструментом ліквідації 95-99% усіх випадків корупції в країні, якщо не буде жодної готівки. Найближчими місяцями ми представимо дорожню карту, чи ми це робитимемо чи ні. Я вважаю, що рішення буде «так», - цитують його ЗМІ.

Нагадаємо, раніше Ростислав Шурма пропонував ввести безготівкову купівлю підакцизних товарів (бензину, алкоголю, цигарок).

«Це для того, щоб ця вся система запрацювала, це перевести розрахунки за підакцизні товари виключно в безготівковий формат, тобто в оплату картою», – сказав Шурма.

В свою чергу, перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова під час прес-брифінгу 28 червня заявила , що українська банківська система готова до відмови від готівки.

«Технології сьогодні дозвляють, умовно кажучи, навіть на ринку перекинути гроші з картки на картку або розрахуватись через вбудований в телефон розрахунковий апарат. Банківська система з точки зору технології, інклюзії та безперервності до цього готова», – пояснила вона.

Разом з тим, як підкреслила Рожкова, вона не знає жодної країни світу, яка би повністю відмовилась від готівки.

«Навіть в суперрозвинених європейських країнах зберігається певний обсяг готівки в обігу. І я знаю навіть негативні практики, коли цей обсяг готівки скорочувався до мінімальних рівнів, населенню це не подобалось», – додала Рожкова.

Автор: Наталя Мамченко

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