Тарифи на комунальні послуги: на скільки збільшаться платіжки та як зекономити

Влітку сума у платіжках за електроенергію зросте приблизно на 250 гривень.

Фото: brovary.net.ua

Влітку українцям доведеться платити більше за деякі комунальні послуги. Про це повідомляє Еспресо.

Так, Кабмін затвердив із 1 червня нові тарифи на електроенергію для населення. Відповідну постанову подав на розгляд уряду очільник Міненерго Герман Галущенко. Необхідність підвищення тарифів Галущенко пояснив потребою в грошах на відновлення пошкоджених енергообʼєктів. Своєю чергою НКРЕКП наголосила на необхідності залучити додаткові кошти для підготовки до нового опалювального сезону.

Електроенергія

До 1 червня тариф для споживачів, які використовують до 250 кВт-год на місяць, становив 1,44 грн/кВт-год, а для українців, що використовують понад 250 кВт-год, він сягав 1,68 грн/кВт-год.

У платіжках за червень, які українці отримають у липні, світло порахують по 2,64 грн/кВт-год. Новий тариф не залежить від обсягів споживання, як це було раніше. При цьому регулятор просив встановити більший тариф - 2,88 грн/кВт-год, але уряд на це не погодився.

Сума у платіжках за електроенергію зросте приблизно на 250 гривень.

Зекономити на електроенергії українці можуть за допомогою двозонних і тризонних лічильників. У нічний час, із 23:00 до 7:00, споживання тарифікується інакше. Якщо більше користуватись електроенергією в темний час доби, платіжки за світло будуть меншими.

Холодна вода

10 березня стало відомо, що НКРЕКП планує переглянути тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення в Україні. За інформацією регулятора, тарифи зростатимуть у два етапи.

«Щодо зміни розміру тарифів, то на першому етапі перегляду зростання рівня середньозважених тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення ліцензіатів НКРЕКП буде в середньому на рівні 12,3%, а на другому етапі – 14,1%», - йдеться в повідомленні.

Регулятор зазначає: як вплине зростання тарифів на платіжки споживачів, буде залежати від кожного водоканалу, розмір тарифів яких є різним, а також від наявності у людей лічильників.

«У середньому по ліцензіатах НКРЕКП за 2 етапи перегляду тарифів витрати одного домогосподарства (родини з 2-3 осіб) на водопостачання та водовідведення за місяць орієнтовно зростуть на 60 грн», - розповіли в пресслужбі.

Наразі остаточне рішення не ухвалене.

Газ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у 2022 році пообіцяв, що уряд не підвищуватиме тарифів на блакитне паливо до кінця дії правового режиму воєнного стану.

Більшість українців є клієнтами Нафтогазу і платять за послуги газопостачання за тарифом, який діяв до повномасштабного вторгнення рф до України. Наразі це 7,96 грн/куб.м. Тариф діяв до квітня 2023 року й був продовжений автоматично ще на рік.

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