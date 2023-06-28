Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
ВАКС взяв під варту голову Тернопільської облради Головка з правом внесення застави у 805 тисяч гривень

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро та взяв під варту голову Тернопільської облради Михайла Головка з альтернативою внесення застави у 805,2 тисяч гривень.

Переможцем конкурсу на очільника АРМА стала Олена Дума

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) очолить Олена Дума: оголосили результати конкурсу.

Які зміни чекають на суддів та адвокатів в зв’язку з рішенням РНБО щодо судової реформи

Поліграф, перевірка всіх суддів у разі підозри одному з колективу, переатестація суддів Верховного Суду та посилення ролі присяжних: «Судово-юридична газета» проаналізувала, які зміни планується внести у частині судової реформи в зв’язку з рішенням РНБО.

Колишнього поліцейського засудили за колабораціонізм – суд розглянув справу в рекордні строки

Колишнього поліцейського затримали 12 червня, заарештували 13 червня, а вже 16 червня він був засуджений.

Про скликання Громадської ради доброчесності буде оголошено на початку липня – ВККС

Процедура кваліфікаційного оцінювання суддів також буде відновлена.

  1. В Україні
  2. / Суспільство

Тарифи на комунальні послуги: на скільки збільшаться платіжки та як зекономити

22:41, 28 червня 2023
Влітку сума у платіжках за електроенергію зросте приблизно на 250 гривень.
Тарифи на комунальні послуги: на скільки збільшаться платіжки та як зекономити
Фото: brovary.net.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Влітку українцям доведеться платити більше за деякі комунальні послуги. Про це повідомляє Еспресо.

Так, Кабмін затвердив із 1 червня нові тарифи на електроенергію для населення. Відповідну постанову подав на розгляд уряду очільник Міненерго Герман Галущенко. Необхідність підвищення тарифів Галущенко пояснив потребою в грошах на відновлення пошкоджених енергообʼєктів. Своєю чергою НКРЕКП наголосила на необхідності залучити додаткові кошти для підготовки до нового опалювального сезону.

Електроенергія

До 1 червня тариф для споживачів, які використовують до 250 кВт-год на місяць, становив 1,44 грн/кВт-год, а для українців, що використовують понад 250 кВт-год, він сягав 1,68 грн/кВт-год.

У платіжках за червень, які українці отримають у липні, світло порахують по 2,64 грн/кВт-год. Новий тариф не залежить від обсягів споживання, як це було раніше. При цьому регулятор просив встановити більший тариф - 2,88 грн/кВт-год, але уряд на це не погодився.

Сума у платіжках за електроенергію зросте приблизно на 250 гривень.

Зекономити на електроенергії українці можуть за допомогою двозонних і тризонних лічильників. У нічний час, із 23:00 до 7:00, споживання тарифікується інакше. Якщо більше користуватись електроенергією в темний час доби, платіжки за світло будуть меншими.

Холодна вода

10 березня стало відомо, що НКРЕКП планує переглянути тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення в Україні. За інформацією регулятора, тарифи зростатимуть у два етапи.

«Щодо зміни розміру тарифів, то на першому етапі перегляду зростання рівня середньозважених тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення ліцензіатів НКРЕКП буде в середньому на рівні 12,3%, а на другому етапі – 14,1%», - йдеться в повідомленні.

Регулятор зазначає: як вплине зростання тарифів на платіжки споживачів, буде залежати від кожного водоканалу, розмір тарифів яких є різним, а також від наявності у людей лічильників.

«У середньому по ліцензіатах НКРЕКП за 2 етапи перегляду тарифів витрати одного домогосподарства (родини з 2-3 осіб) на водопостачання та водовідведення за місяць орієнтовно зростуть на 60 грн», - розповіли в пресслужбі.

Наразі остаточне рішення не ухвалене.

Газ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у 2022 році пообіцяв, що уряд не підвищуватиме тарифів на блакитне паливо до кінця дії правового режиму воєнного стану.

Більшість українців є клієнтами Нафтогазу і платять за послуги газопостачання за тарифом, який діяв до повномасштабного вторгнення рф до України. Наразі це 7,96 грн/куб.м. Тариф діяв до квітня 2023 року й був продовжений автоматично ще на рік.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео